Trabzon'da heyelan ve kaya düşmesine karşı Gabion duvar teknolojisi! 80 konutun olduğu bölge koruma altına alındı
Trabzon'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, kaya düşmesi nedeniyle yaklaşık 80 konutun güvenliği için toplamda 80 bin metrekarelik yamaca, esnek ve tutucu özelliği bulunan ‘gabion duvar’ sistemi uygulandı. ‘Gabion duvar’ın yanında çelik ağla bariyer kurulup, yaklaşık 2 bin metreküp kaya kırımı da gerçekleştirilen bölge, kaya tehdidinden arındırıldı.
Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/TRABZON, (DHA
• 11 Nisan 2025 - 10:08 • Son Güncelleme:
Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/TRABZON, (DHA
• 11 Nisan 2025 - 10:08 • Son Güncelleme: