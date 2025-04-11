Trabzon'da heyelan ve kaya düşmesine karşı Gabion duvar teknolojisi! 80 konutun olduğu bölge koruma altına alındı

Yılmaz, "Çalışma şartlarımız zor ve tehlikelidir. 'Gabion duvar', 'toprakarme duvar' demektir. Dışında erozyon örtüsü, içerisindeki anolar olmak üzere sıkıştırılmış topraktan oluşmaktadır. Bunu bir set haline getiriyoruz. ‘Gabion duvar’ı kullanmamızın ana sebebi, düşme ihtimali olabilecek olan bir kayanın, toprakarmeye çarpması halinde sıçramayı engellemesidir. Toprakarme, eğimin fazla olduğu coğrafyalarda kullanıma uygundur. Bu alanlara çözüm bulamıyorduk, kangrenleşmişti. Ama geldiğimiz noktada, almış olduğumuz önlemler çözüm oluyor” diye konuştu.