Trabzon'da devreye alındı: 50 mahalleye hizmet edecek:

İçme suyunun sürdürülebilirliğinin en temel önceliklerinden biri olduğunu vurgulayan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Büyükliman İçme Suyu Arıtma Tesisimize ilave su temin ederek hem mevcut sistemi güçlendiriyor hem de geleceğe yönelik çok önemli bir adım atıyoruz. Bu projeyle birlikte Büyükliman havzasının içme suyu hizmeti daha sağlıklı, kesintisiz ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşacak" dedi.