Trabzon'da 2 bin rakımlı Kusal Yaylası'nda yarım asırlık sevda! İlk kar yağana kadar açık: Turistlerin yeni uğrak noktası oldu

Yerli ve yabancı ziyaretçilerin yaylaya ilgi gösterdiğine değinen Saraç, gelen kişileri memnun etme gayesiyle çalıştığını belirtti.



Bir süre önce 35 kişilik yabancı bir grubu misafir ettiğini anlatan Saraç, "Burayı o kadar beğendiler ki onları çok güzel ağırladık. Çift demlik çay yaptım. Gönüllerince ağırladık, memnun ettik. Mesele sırf para değil, o insanları memnun edebilmek. Para ikinci ve üçüncü planda gelir." diye konuştu.