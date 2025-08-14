Trabzon'da 15 yıl önce üretimine başlanan ürünün bereketi kaçtı! Her yıl tonlarca toplanıyordu

6

Ne kadar sulasak da, gübre vermemize rağmen fayda etmedi; kuraklığın önüne geçemedik. Bu bölgede kardeşlerim ve komşularımız da karpuz yetiştirir ancak hiçbir yıl bu sene gibi olmadı. Hiç kimsede karpuz yok, mahsul de yok. Bu bölgedeki tüm bahçelerde durum aynı. Domates, biber, fasulye gibi ürünler de çok az çıktı. Tarlamda her yıl en az 1,5-2 ton karpuz alırdım, şimdi ise 100 kilogram bile olmadı. Karpuzlar normalde büyük olurdu ama kuraklıktan dolayı büyümedi, cılız kaldı. Kendi yiyeceğimizi bile karşılayamadık. Dolayısıyla bu sene tamamen zarar ettik diyebiliriz" dedi.