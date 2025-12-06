Trabzon'a 1 km uzunluğunda plaj geliyor! Uzunkum projesi hazır: Başkan Genç 'ihaleyi yıl bitmeden yapacağız!' dedi
Kaynak : İHA
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Uzunkum bölgesini hem yerel halk hem de turistler için modern ve çok amaçlı bir yaşam alanına dönüştürecek dev projenin hazır olduğunu duyurdu.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Uzunkum'un hem yerel halk hem de şehri ziyaret eden turistler için modern ve çok amaçlı bir yaşam alanına dönüştürmeyi hedeflediklerini belirterek "Bir kilometrelik dolgudan vazgeçtik ve iyi ki de öyle yaptık; Bu bir kilometrelik kısmı tamamen plaj olarak ayırdık. İnşallah eski Uzunkum'u yeniden canlandırarak insanlarımızı denizle buluşturacağız" dedi.
Projenin öncelikli hedefinin şehre ve bölge halkına hizmet etmek olduğunu vurgulayan Genç, alanın aynı zamanda şehre gelen ziyaretçiler için de cazibe merkezi olacağını söyledi.
Bölgedeki yüzme alanlarıyla ilgili önemli bir değişikliğe gidildiği kaydeden Genç, "Uzunkum'da üç farklı konsept proje hazırlatmıştık. Bu projeleri istişareler sonucunda teke indirerek Milletvekillerimizle birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanımıza sunduk. Şehrin bu önemli projesinin tamamlanması için ortak bir irade ve talimat gerekiyordu; Bakanımıza verdikleri talimat için özellikle teşekkür ediyorum.
İnşallah yılı bitirmeden ihalesini gerçekleştireceğiz. Proje artık hazır hâle geldi. 1-1,5 yıl içinde 250 dönümlük alandaki çalışmaları tamamlamayı hedefliyoruz. Bu işe hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Oldukça büyük bir bütçesi var. Kalan 500 dönümlük alanda ise Büyükşehir Belediyesi olarak kodlama ve yeşillendirme çalışmalarını başlattık. Doğudan batıya doğru kodlama ve tesviye çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.
Proje alanıyla ilgili ihaleyi yıl bitmeden yapacaklarını kaydeden Genç, "Proje alanımızla ilgili ihaleyi de inşallah yıl bitmeden yapacağız. Oradaki temel hedefimizi şehirle paylaşmıştık: Öncelikle kendi hemşerilerimize hizmet edecek bir alan oluşturmak, ardından şehre gelen ziyaretçilerin de istifade edebileceği bir merkez hâline getirmek.
Bu kapsamda çocuklar için oyun ve eğlence alanları, gençler için spor ve adrenalin alanları, yürüyüş yolları ve bisiklet parkurları; büyüklerimiz için dingin dinlenme ve keyif alanları planladık. Ayrıca Ganita benzeri restoranların bulunduğu yeme, içme alanları ve bazı alışveriş bölümlerinin yer aldığı çok güzel bir proje olacak inşallah.