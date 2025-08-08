Trabzon, Ordu ve Giresun'u geçti! 30 yıl önce başladı, hasat sonrası Avrupa Birliği sırada bekliyor

6

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Muhsin Yazıcı da yaptığı konuşmada, Arsin foşa fındığının için sırada AB tescili olduğunu kaydederek, "Fındığın sadece tarımsal bir ürün olarak değerinin yanında aslında manevi olarak da bizim için geçmişlerimizden, dedelerimizden gelen ve gelecek nesillere bırakmamız gereken bir ürün. Toprakta yetişen altın değerinde bir ürün olduğunu düşünüyorum. Bölgemizin dik yamaçlarında yetişiyor ve hem ekonomik değeri olarak hem de manevi olarak ben çok değerli bir ürün olduğunu düşünüyorum. Dünyada lider olduğumuz bir ürün. Foşa fındığının çok güzel tescili var. Bundan sonra beklentimiz AB tescili alması. Bizde elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Şuan ülke olarak 38 ürünümüz AB tescili almış durumda. 39. ürün olarak da foşa fındığının alması tescili alması marka değerinin artması anlamında çok önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.