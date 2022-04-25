Torrent onu soyunma odasından kovmuştu! Pes dedirtti! 'Hiç mi hazır olmazsın be çocuk?'

Hamza var, Baran var, Emir var, Kırgız asıllı Beknaz var... Belki bizim bilmediğimiz başka gençler de var... Bir oynat, bir dene... Herkes yapıyor, iddiası olan bile yapıyor, sen niye yapmıyorsun... Galatasaray, alışılmış kadrosu ile çıktığı maçta gene Kerem‘in çabukluğunu kullanarak öne geçti... Günümüzde avantaj yakalamak, üstünlük sağlamak için sanki “hız”dan daha önemlisi yok… Bu da Kerem’de var...