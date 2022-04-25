Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Altay SporTorrent onu soyunma odasından kovmuştu! Pes dedirtti! 'Hiç mi hazır olmazsın be çocuk?'
HaberlerAltay Spor Haberleri Torrent onu soyunma odasından kovmuştu! Pes dedirtti! 'Hiç mi hazır olmazsın be çocuk?'
• 25 Nisan 2022 - 07:50 • Son Güncelleme:

Torrent onu soyunma odasından kovmuştu! Pes dedirtti! 'Hiç mi hazır olmazsın be çocuk?'

Domenec Torrent'in Galatasaray'a ilk geldiği haftalarda İspanyol teknik adamı dinlemeyen ve soyunma odasından kovulan tecrübeli futbolunun son görüntüsü taraftarları çileden çıkardı. 28 yaşındaki oyuncunun gösterdiği performans görenleri dehşete düşürürken ünlü spor yazarı Osman Şenher ise onun için 'Hiç mi hazır olmazsın be çocuk' tepkisinde bulundu.

• 25 Nisan 2022 - 07:50 • Son Güncelleme:
1Torrent onu soyunma odasından kovmuştu Pes dedirtti Hiç mi hazır olmazsın be çocuk
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda deplasmanda Altay'a konuk olan Galatasaray sahadan 1-0 galip ayrıldı. Sarı Kırmızılılara galibiyeti getiren golü 8. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Galatasaray ligde üst üste ikinci galibiyetini alıp puanını 47'ye yükseltirken Altay 30 puanda kalarak ligde kalma umutlarını mucizelere bıraktı.

2Torrent onu soyunma odasından kovmuştu Pes dedirtti Hiç mi hazır olmazsın be çocuk

Spor yazarları Galatasaray'ın Altay'ı İzmir'de 1-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi. Eleştiri okları Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'e çevrildi.

3ŞANSAL BÜYÜKA

ŞANSAL BÜYÜKA

Galatasaray fikstür gereği son iki haftada önce küme düşmesi kesinleşen Malatya ile oynadı, dün akşam da matematiksel olarak düşmese bile mantıksal olarak düşen Altay ile karşılaştı...

4Torrent onu soyunma odasından kovmuştu Pes dedirtti Hiç mi hazır olmazsın be çocuk

Galatasaray adına bu maçları kazanmak güzel... Moral verir, diri tutar, günü kurtarır... Ama gerçeği görelim; bu maçlar Galatasaray için gazozuna maçlar... Lig yok, kupa yok, Avrupa yok, en ufak bir hedef yok... Düşmezsin, kalkmazsın, bu saatten sonra “ağzınla kuş tutsan bir şey olmazsın...

5Torrent onu soyunma odasından kovmuştu Pes dedirtti Hiç mi hazır olmazsın be çocuk

İşte itirazım burada başlıyor; fırsat bu fırsat... Bütçeler daraldı, başkanlara hapis cezalarına giden yeni yükümlülükler geldi, yayın gelirleri çakıldı, artık bol keseden transfer çok zor...

6Torrent onu soyunma odasından kovmuştu Pes dedirtti Hiç mi hazır olmazsın be çocuk

Bu koşullarda bile gençleri birer-ikişer kullanmazsan, kazanmaya bakmazsan, seneye hazırlamazsan, bir daha böyle bir elverişli ortamı nerede bulacaksın... Kullansana bu fırsatı...

7Torrent onu soyunma odasından kovmuştu Pes dedirtti Hiç mi hazır olmazsın be çocuk

Hamza var, Baran var, Emir var, Kırgız asıllı Beknaz var... Belki bizim bilmediğimiz başka gençler de var... Bir oynat, bir dene... Herkes yapıyor, iddiası olan bile yapıyor, sen niye yapmıyorsun... Galatasaray, alışılmış kadrosu ile çıktığı maçta gene Kerem‘in çabukluğunu kullanarak öne geçti... Günümüzde avantaj yakalamak, üstünlük sağlamak için sanki “hız”dan daha önemlisi yok… Bu da Kerem’de var...

8Torrent onu soyunma odasından kovmuştu Pes dedirtti Hiç mi hazır olmazsın be çocuk

Galatasaray, iştahlı Altay‘ın gelmesine izin verdi ama, bunun dönüşlerinde çok hızlı hücumlar geliştirdi, önemli fırsatlar yakaladı... Altay kalecisi Lis‘in hakkını verelim, bu ligin en iyilerinden biri…

9Torrent onu soyunma odasından kovmuştu Pes dedirtti Hiç mi hazır olmazsın be çocuk

Gomis, derin izler bırakan, çuvalla gol atan, gönlümüze imza atıp giden Gomis değil... Arabistan çöllerinde geçen üç yıl, Gomis’ten çok şey alıp götürmüş... Hakkını yiyemem; çok hırslı, çok çalışkan, çok iştahlı ama eskisi kadar hızlı ve bitirici değil… Eski Gomis olsa, ilk yarıyı abartısız golle kapatırdı...

10Torrent onu soyunma odasından kovmuştu Pes dedirtti Hiç mi hazır olmazsın be çocuk

Altay, ikinci yarıda, kısıtlı kadrosuna rağmen Galatasaray yarı alanına yerleşti... Kenarlardan gelen Altay’ın her yüksek topunu Nelsson karşıladı... Altay bu baskı dakikalarında iyi bir golcüye sahip olmayışının sıkıntılarını yaşadı...

11Torrent onu soyunma odasından kovmuştu Pes dedirtti Hiç mi hazır olmazsın be çocuk

Galatasaray’a şaşırdım… Kendi sahasında bile maç kazanamayan, düşmesi neredeyse kesinleşen Altay takımından bu kadar yoğun baskı yenir mi, savunmada böyle sıkıntılar yaşanır mı?

12Torrent onu soyunma odasından kovmuştu Pes dedirtti Hiç mi hazır olmazsın be çocuk

Öyle ki; ikinci yarıda Galatasaray kalecisi Muslera fazla mesai yaparken, Altay kalecisi Lis, haftalık izine çıkmış gibiydi... Muslera uzatmalarda bir de Poko‘nun iki metreden kafa vuruşunu mucize gibi karşıladı... Formada arma olmasa, bu takımın Galatasaray olduğuna inanmazdım... Kötülüğün de bir sınırı olur... Bu kadarı Galatasaray‘a yakışmıyor...

13Torrent onu soyunma odasından kovmuştu Pes dedirtti Hiç mi hazır olmazsın be çocuk

Buna rağmen maçın kazananı Galatasaray... Ancak Galatasaray‘ın daha sezon ortasında hedefsiz kaldığını, Altay‘ın Süper Lig’e mendil salladığını düşünürsek, ”Kaybedenler Kulübü“nün iki takımının maçını izledik...

14OSMAN ŞENHER

OSMAN ŞENHER

Altay’ın dört milyon euroya kurulan bir kadrosu var. Bu sene büyük bir ihtimalle alt lige düşecekler. Buna rağmen Galatasaray’dan daha çok mücadele edip, takım olarak sahanın her yerinde pres yapmaya çalıştılar.

15

Kaliteli bir stoperleri olsa, forvette de Bamba sakat olmasa sarı-kırmızılıların işi dün gece gerçekten çok zora girerdi. Gerçekten çok üzülüyorum. Süper Lig’de hiçbir iddian kalmamış, prestij için oynuyorsun. 30 milyon taraftarı neden mutlu etmek için daha çok çaba göstermiyorsunuz? Hiç kimse kusura bakmasın, Galatasaray’da ipler kopmuş. İyi ki Kerem var. O da olmasa, bu takım çok zor gol bulur.

16Torrent onu soyunma odasından kovmuştu Pes dedirtti Hiç mi hazır olmazsın be çocuk

Bafetimbi Gomis çok ağırlaşmış, kıpırdayamıyor. Pozisyonlarda hep ağır kalıyor. Berkan ile Emre Kılınç’ın gol şansı sıfır. Babel son maçlarına çıkıyor. Daha doğrusu artık vakit dolduruyor. Teknik direktör Torrent ise Mustafa’yı, Cicaldau’yu 60 dakika kulübede oturtuyor. Morutan ile Barış Alper kadroda yok. Anlaşılır gibi değil.

17Torrent onu soyunma odasından kovmuştu Pes dedirtti Hiç mi hazır olmazsın be çocuk

İyi ki liglerin bitmesine dört maç var. Bu karşılaşmalar da kolay olmayacak. Sivasspor, Başakşehir, Adana Demir ve Antalya… Bunlardan bu futbolla galibiyet almak çok zor. Domenec Torrent önümüzdeki sezon gönderileceğini biliyor. Oynanan futbol, onun da umurunda değil.

18Torrent onu soyunma odasından kovmuştu Pes dedirtti Hiç mi hazır olmazsın be çocuk

“Sezon sona ersin, tazminatımı alıp gideyim” diye bakıyor. Yeni başkan gelecek, kim seçilecek bilemiyorum. Teknik direktör kim olacak? Bu takımın tekrar dizayn edilmesi lazım. Alpaslan, Marcao sakatlanınca yerine girdi. Hiç mi hazır değilsin be çocuk? Rakip sağından, solundan her tarafından geçiyor. Demek ki, o da kendini bırakmış. Bu zihniyetteki futbolcularla her kim olursa olsun, Galatasaray bir yere gelemez.

19Torrent onu soyunma odasından kovmuştu Pes dedirtti Hiç mi hazır olmazsın be çocuk

Kadroda büyük değişim lazım. Şu an Taylan, Berkan, Kerem, Marcao, Nelsson, bir de Muslera’yı koyuyorum; bunun haricindeki futbolcular sarı-kırmızılıların ne kadar büyük bir kulüp olduğunun, formanın ne kadar ağır olduğunun farkında değiller. Kesinlikle ‘Diğerleri seneye toparlanırlar, Galatasaray’ı uçururlar’ diye kimse düşünmesin. Düşünürlerse önümüzdeki sezon daha zor geçer.

20Torrent onu soyunma odasından kovmuştu Pes dedirtti Hiç mi hazır olmazsın be çocuk

MİSLİ.COM YENİ ÜYE OLAN HERKESE 20 TL HEDİYE! ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYIN...

İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

Sıradaki Galeri
Rıdvan Dilmen'den yeni yönetime çağrı! 'Bir an önce gönderin gitsin'

Rıdvan Dilmen'den yeni yönetime çağrı! 'Bir an önce gönderin gitsin'

Torrent onu soyunma odasından kovmuştu! Pes dedirtti! 'Hiç mi hazır olmazsın be çocuk?'

Torrent onu soyunma odasından kovmuştu! Pes dedirtti! 'Hiç mi hazır olmazsın be çocuk?'

Altay-Galatasaray maçına damga vurdu! Ne yaptın sen Gomis, isyan ettiler! Torrent'ten bomba hamle, Kerem Aktürkoğlu ve Arda Turan...

Altay-Galatasaray maçına damga vurdu! Ne yaptın sen Gomis, isyan ettiler! Torrent'ten bomba hamle, Kerem Aktürkoğlu ve Arda Turan...

Yıllık 3,5 milyon euro alıyor! İsmail Kartal gönderin gitsin dedi Ali Koç harekete geçti

Yıllık 3,5 milyon euro alıyor! İsmail Kartal gönderin gitsin dedi Ali Koç harekete geçti