Torrent onu soyunma odasından kovmuştu! Pes dedirtti! 'Hiç mi hazır olmazsın be çocuk?'
Domenec Torrent'in Galatasaray'a ilk geldiği haftalarda İspanyol teknik adamı dinlemeyen ve soyunma odasından kovulan tecrübeli futbolunun son görüntüsü taraftarları çileden çıkardı. 28 yaşındaki oyuncunun gösterdiği performans görenleri dehşete düşürürken ünlü spor yazarı Osman Şenher ise onun için 'Hiç mi hazır olmazsın be çocuk' tepkisinde bulundu.
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda deplasmanda Altay'a konuk olan Galatasaray sahadan 1-0 galip ayrıldı. Sarı Kırmızılılara galibiyeti getiren golü 8. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Galatasaray ligde üst üste ikinci galibiyetini alıp puanını 47'ye yükseltirken Altay 30 puanda kalarak ligde kalma umutlarını mucizelere bıraktı.
Spor yazarları Galatasaray'ın Altay'ı İzmir'de 1-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi. Eleştiri okları Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'e çevrildi.
Hamza var, Baran var, Emir var, Kırgız asıllı Beknaz var... Belki bizim bilmediğimiz başka gençler de var... Bir oynat, bir dene... Herkes yapıyor, iddiası olan bile yapıyor, sen niye yapmıyorsun... Galatasaray, alışılmış kadrosu ile çıktığı maçta gene Kerem‘in çabukluğunu kullanarak öne geçti... Günümüzde avantaj yakalamak, üstünlük sağlamak için sanki “hız”dan daha önemlisi yok… Bu da Kerem’de var...
Gomis, derin izler bırakan, çuvalla gol atan, gönlümüze imza atıp giden Gomis değil... Arabistan çöllerinde geçen üç yıl, Gomis’ten çok şey alıp götürmüş... Hakkını yiyemem; çok hırslı, çok çalışkan, çok iştahlı ama eskisi kadar hızlı ve bitirici değil… Eski Gomis olsa, ilk yarıyı abartısız golle kapatırdı...
Öyle ki; ikinci yarıda Galatasaray kalecisi Muslera fazla mesai yaparken, Altay kalecisi Lis, haftalık izine çıkmış gibiydi... Muslera uzatmalarda bir de Poko‘nun iki metreden kafa vuruşunu mucize gibi karşıladı... Formada arma olmasa, bu takımın Galatasaray olduğuna inanmazdım... Kötülüğün de bir sınırı olur... Bu kadarı Galatasaray‘a yakışmıyor...
Kaliteli bir stoperleri olsa, forvette de Bamba sakat olmasa sarı-kırmızılıların işi dün gece gerçekten çok zora girerdi. Gerçekten çok üzülüyorum. Süper Lig’de hiçbir iddian kalmamış, prestij için oynuyorsun. 30 milyon taraftarı neden mutlu etmek için daha çok çaba göstermiyorsunuz? Hiç kimse kusura bakmasın, Galatasaray’da ipler kopmuş. İyi ki Kerem var. O da olmasa, bu takım çok zor gol bulur.
Bafetimbi Gomis çok ağırlaşmış, kıpırdayamıyor. Pozisyonlarda hep ağır kalıyor. Berkan ile Emre Kılınç’ın gol şansı sıfır. Babel son maçlarına çıkıyor. Daha doğrusu artık vakit dolduruyor. Teknik direktör Torrent ise Mustafa’yı, Cicaldau’yu 60 dakika kulübede oturtuyor. Morutan ile Barış Alper kadroda yok. Anlaşılır gibi değil.
“Sezon sona ersin, tazminatımı alıp gideyim” diye bakıyor. Yeni başkan gelecek, kim seçilecek bilemiyorum. Teknik direktör kim olacak? Bu takımın tekrar dizayn edilmesi lazım. Alpaslan, Marcao sakatlanınca yerine girdi. Hiç mi hazır değilsin be çocuk? Rakip sağından, solundan her tarafından geçiyor. Demek ki, o da kendini bırakmış. Bu zihniyetteki futbolcularla her kim olursa olsun, Galatasaray bir yere gelemez.
Kadroda büyük değişim lazım. Şu an Taylan, Berkan, Kerem, Marcao, Nelsson, bir de Muslera’yı koyuyorum; bunun haricindeki futbolcular sarı-kırmızılıların ne kadar büyük bir kulüp olduğunun, formanın ne kadar ağır olduğunun farkında değiller. Kesinlikle ‘Diğerleri seneye toparlanırlar, Galatasaray’ı uçururlar’ diye kimse düşünmesin. Düşünürlerse önümüzdeki sezon daha zor geçer.