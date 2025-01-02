Toprak yok, su yok: Iğdır'da tarımsal üretimde yeni dönem! Yapay ışıkla topraksız üretim yaygınlaştırılacak

Bu sistemde yıl boyunca ürün alınabildiğini söyleyen Altıkat; "Bilimsel çalışmalarımızda bulaşma olmaması, kısa sürede ürün almamız tüm yıl boyunca, tüm yıl bu çok önemli. 12 ay boyunca üretim yapabilme imkanları sağlıyor. Bu yönüyle de çok önemli. Ve Iğdır şehrimiz de elbette ki tarımın yoğun olarak yapıldığı bir yer. Bölgede de bu faaliyetlerin yayılmasına çok uygun. Hidrofonik yani sıvı sistemlerle üretim yapma modeli. Elbette ki kış dönemini de üretime açmak, değerlendirmek, binaları, kapalı alanları da tarımsal üretime kazandırmak gibi bir faydası da olacaktır beraberinde. Iğdır Üniversitesi bunu ilk olarak başlatmış oluyor bu projeyle. Üniversitemiz biliyorsunuz İhtisas Üniversitesi olarak YÖK tarafından yetki ve görevlendirilmiş bir üniversite. Biz de bu bağlamda katma değeri yüksek tarımsal ürünler üzerine çalışıyoruz. Hidrofonik sistemin de tarımda katma değeri çok önemli oranda artıran bir yenilik olduğu biliniyor. Üniversitemiz bu çalışmalardan başladı ve devam ettirecek. Bitki türleriyle, farklı üretim modelleriyle çalışmamızı, projemizi genişletmeye devam edeceğiz" dedi.