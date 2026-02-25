TOKİ ISPARTA kura sonuçları: 2 bin 889 konut kurası çekildi! Isparta asil ve yedek listeler belli oldu

GAZETE VATAN ANA SAYFA
25.02.2026 - 08:52

TOKİ ISPARTA kura sonuçları açıklandı. 500 bin konut kampanyasında şimdiye kadar en çok merak edilen il Isparta olmuştu. 2 bin 889 konut Isparta merkez ve ilçelerinde yapılacak. Hak sahibi belirleme kurası TOKİ canlı yayınıyla açıklanacak. E devlet ve resmi sayfalardan Isparta asil ve yedek listeler öğrenilecek.

ISPARTA TOKİ kura çekilişi canlı yayınla açıklandı. Hak sahibi belirleme kurası Isparta'da 25 Şubat Çarşamba günü yapıldı. Isparta asil ve yedek listeler belli oldu. 2 bin 889 konut Isparta merkez ve ilçelerinde yapılacak. TOKİ kura çekilişi canlı yayını Youtube kanalları üzerinden ekrana gelecek.

Isparta konut kurası, 25 Şubat'ta saat 11.00'de Süleyman Demirel Kongre Merkezi Çırağan Salonu'nda yapılacak.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NEREDEN İZLENİR?TOKİ kura çekilişleri, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

Kura çekimi ile Isparta'nın Merkez, Aksu, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Şarkikaraağaç, Yalvaç, Yenişarbademli ilçelerinde inşa edilecek konutların hak sahipleri belirleniyor..