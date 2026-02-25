TOKİ ISPARTA kura sonuçları: 2 bin 889 konut kurası çekildi! Isparta asil ve yedek listeler belli oldu

1

ISPARTA TOKİ kura çekilişi canlı yayınla açıklandı. Hak sahibi belirleme kurası Isparta'da 25 Şubat Çarşamba günü yapıldı. Isparta asil ve yedek listeler belli oldu. 2 bin 889 konut Isparta merkez ve ilçelerinde yapılacak. TOKİ kura çekilişi canlı yayını Youtube kanalları üzerinden ekrana gelecek.