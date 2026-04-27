TOKİ başvuru ücreti nasıl geri alınır? TOKİ başvuru parası iadesi yapılacak mı? TOKİ başvuru ücreti ne zaman alınacak?
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul'da 100 bin konutun kurası tamamlandı. TOKİ para iadesi nasıl alınır sorusu, kura çekilişlerinin ardından hak sahibi olamayan binlerce vatandaşın merak ettiği konu. İşte merak edilen detaylar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Ekim 2025'te açıkladığı ‘Ev Sahibi Türkiye' sloganlı Yüzyılın Konut Projesi için harekete geçildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği proje için başvurular 10 Kasım 2025'te başladı. 1 milyon 72 bin 660'ı İstanbul'dan olmak üzere Türkiye genelinde toplam 5 milyon 242 bin kişinin başvurusu geçerli başvuru olarak kabul edildi.
Kura takvimi ise 29 Aralık 2025'te Adıyaman'da başladı. İl il noter huzurunda çekilen kuralar sonucu ev sahibi olacak vatandaşlar belirlendi. İstanbul'da 3 gün süren kura çekimi sonucunda 100 bin hak sahibi belirlendi. 27 Nisan'da İstanbul kurasının sona ermesiyle birlikte projenin kura takvimi tamamlanmış oldu. Böylece 29 Aralık 2025 ile 27 Nisan 2026 tarihleri arasında 81 ilde 506 bin 499 hak sahibi belirlenmiş oldu.
İstanbul'da kura sonucu belirlenen hak sahiplerinin listesi noter onayının ardından TOKİ'nin resmi web sitesi ‘https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/istanbul' adresinde yayınlanacak. Vatandaşlar kura sonuçlarını e-Devlet üzerinden TOKİ, Konut Projeleri Kura Sonuç ve Proje Durum Sorgulama sekmesinden de öğrenebilecek.
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek.
Kurada adı çıkmayan vatandaşlar için en kritik soru, paranın ne zaman hesaba geçeceğidir. TOKİ tarafından yapılan resmi açıklamalara göre, kura çekilişinin tamamlanmasının ardından sonuçlar kesinleşir. Bu kesinleşme sürecini takip eden 5 iş günü içerisinde iade süreci aktif hale gelir.
Başvuru sırasında verilen TCKN ve telefon numarası sorgulanarak iade talebi oluşturulabiliyor. Bu noktada başvuru yaptığınız banka önemli olacak. Halkbank, Ziraat Bankası ve Emlak Katılım Bankası kendi sistemleri üzerinden talepleri alabiliyor. Başvuru ücreti banka şubeleri, Web Sitemiz ve ATM'ler üzerinden alınıyor.