TOKİ Amasya kura sonuçları: 500 bin konut kura çekimi yapıldı! 2.601 konut Amasya asil ve yedek listeler belli oldu

Kura çekimi yapılan ve 500 bin konut kampanyasında en çok merak edilen illerin başında gelen Amasya'da 2.601 konutun asil ve yedek hak sahipleri belirlendi. Sonuçları öğrenmek isteyen Amasyalı vatandaşlar TOKİ resmi internet sitesinden kura çekim sonuçlarını ve listelerini öğrenmek için harekete geçti.