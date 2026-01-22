TOKİ Amasya kura sonuçları: 500 bin konut kura çekimi yapıldı! 2.601 konut Amasya asil ve yedek listeler belli oldu
Amasya TOKİ kura sonuçları 21 Ocak 2026 Çarşamba günü yapıldı. 500 bin konut kampanyası için kura çekimi yapılan iller arasında Amasya da dahil oldu. Asil ve yedek listelerin belli olduğu çekilişle birlikte Amasya genelinde yapılacak 2.601 konutun asil ve yedek hak sahipleri belirlendi. İşte TOKİ Amasya kura çekimi sonuçları...
Kura çekimi yapılan ve 500 bin konut kampanyasında en çok merak edilen illerin başında gelen Amasya'da 2.601 konutun asil ve yedek hak sahipleri belirlendi. Sonuçları öğrenmek isteyen Amasyalı vatandaşlar TOKİ resmi internet sitesinden kura çekim sonuçlarını ve listelerini öğrenmek için harekete geçti.
Amasya TOKİ kura sonucu asil ve yedek listeleri yayınlandı
TOKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre, Amasya genelinde belirlenen asil ve yedek hak sahipleri listeleri, ilçe bazında erişime açıldı. Vatandaşlar, başvuru yaptıkları ilçeye göre sonuçlarını sorgulayabiliyor.
Amasya merkez 2100, Göynücek 126, Gümüşhacıköy 100, Hamamözü 45, Merzifon 150, Suluova 80 sosyal konut inşa edilece.
TOKİ Resmi Sitesi: https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura/
e-Devlet: https://www.turkiye.gov.tr/toki-kura-sonucu-sorgulama
Amasya TOKİ konutlarının ödeme şartları
TOKİ sosyal konut projeleri %10 peşinat ve 240 aya (20 yıl) vade ile ödenebiliyor.
Konut tiplerine göre TOKİ tarafından açıklanan fiyatlar ise şöyle:
Konut Tipi Fiyat Aylık Taksit
1+1 (55 m²) 1.800.000 TL 6.750 TL’den başlayan
2+1 (65 m²) 2.200.000 TL 8.250 TL’den başlayan
2+1 (80 m²) 2.650.000 TL 9.938 TL’den başlayan