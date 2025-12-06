Tokat'tan Sinop'a, oradan da Avrupa ve Uzak Doğu'ya satıyorlar! Üreticinin kazancı kat kat arttı

3

Yaklaşık 300 bin dönüm tarım arazisini sulayan ve bölge turizmine değer katan barajda, 29 çiftlikte üretilen Türk somonları, yurt dışı pazarlarında yoğun ilgi görüyor. Barajda yetiştirilen balıklar, belirli bir boya ulaştıktan sonra Karadeniz’e sevk edilerek burada büyütülüyor ve ardından Avrupa ülkelerine gönderiliyor.