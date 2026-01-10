Tokat'taki cinayette kan donduran itiraf! Babasını öldürüp havuzun deposuna gömdü, üzerini kireçle örttü

5

Savcılık incelemesinin ardından Zihni Cankurtaran'ın cenazesi, Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazenin morgda bekletildiği öğrenildi. Yetkililerden edinilen bilgilere göre, şu ana kadar cenazeyi teslim almak için herhangi bir başvuru yapılmadı.