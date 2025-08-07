Tokat'ta uğrak nokta oldu: Çevre il ve ilçelerden serin havası için geliyorlar
Tokat’ın Reşadiye ilçesinde bulunan Hasanşeyh Göleti doğal güzelliği, serin havası ve huzurlu ortamıyla doğaseverlerin gözdesi haline geldi.
İlçe sınırında, Ordu iline kadar uzanan yayla turizmine elverişli alanda yer alan Hasanşeyh Göleti doğal güzelliğiyle ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
Su değirmeni, sosyal donatı alanları ve çam ormanlarıyla dört mevsim farklı bir manzara sunan bölge, doğaseverlerin uğrak noktası haline geldi.
Karadeniz’in saklı cennetlerinden biri olmaya aday olan bölge, yaz aylarında serin havası ve gölet manzarasıyla özellikle çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlara sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde piknik yapma imkânı sunuyor.
Gölet çevresinde piknik yapan vatandaşlar ise bölgenin temiz havası, huzurlu ortamı ve doğal yapısıyla adeta nefes aldıklarını dile getirdi.
Doğal güzelliği ve sakinliğiyle dikkat çeken gölet, doğa turizmine katkı sunmaya devam ediyor.