Tokat'ta kazı alanında 48 kişi fark etti: Herkes tek bir ihtimali değerlendiriyor

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"Bunlardan birisi, tepenin alt kısmında bulunan Selçuklu dönemine tarihlediğimiz kamusal yapı. Yapının cami olma olasılığı var. Kitabesi de Tokat Müzesi'nde. Orada çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Komana'nın Selçuklu ve erken Osmanlı dönemini aydınlatmak, daha da iyi anlamak istiyoruz. İkinci bölgemiz ise tepenin üst bölümü. Burada da çalışmalarımızı Roma dönemine yoğunlaştırdık. Roma döneminde bir yanık yapıda askere ait eşyalar bulmuştuk. O yapıyı anlamak, Komana'nın Roma dönemini aydınlatmak için çalışmalarımızı genişletiyoruz."