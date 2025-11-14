Tokat'ta harekete geçildi! Tek tek tespit edilip imha edildi

GAZETE VATAN ANA SAYFA
14.11.2025 - 08:19Güncellenme Tarihi:

Kaynak : HABER MERKEZİ

Tokat’ta zabıta ekipleri, fırın ve unlu mamul işletmelerinde ruhsat, hijyen ve ürün kalitesini mercek altına aldı; son kullanma tarihi geçen ürünler imha edildi.

Tokat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla kent genelinde yürüttüğü denetim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kentte faaliyet gösteren fırınlar ve unlu mamul üretim yerlerinde yapılan kontrollerde; ruhsat, hijyen koşulları ve ürün kalitesi detaylı şekilde incelendi. Denetimlerde son kullanma tarihi geçen ürünler tespit edilerek imha edilirken, kurallara aykırı faaliyet gösteren işletmeler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, denetimlerin aynı kararlılıkla devam edeceğini vurgulayarak, “Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. Vatandaşlarımızın güvenle tüketim yapabilmeleri için zabıta ekiplerimiz gece gündüz demeden sahada görev yapıyor. Denetimlerimizi düzenli aralıklarla sürdüreceğiz. Kurallara uyan ve hijyen kurallarına dikkat eden tüm esnaflarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Tokat Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise, “Vatandaşlarımızın sağlığı için 7/24 sahadayız. Denetimlerimiz aralıksız devam edecek.” ifadelerine yer verildi.