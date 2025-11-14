Tokat'ta harekete geçildi! Tek tek tespit edilip imha edildi

2

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, denetimlerin aynı kararlılıkla devam edeceğini vurgulayarak, “Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. Vatandaşlarımızın güvenle tüketim yapabilmeleri için zabıta ekiplerimiz gece gündüz demeden sahada görev yapıyor. Denetimlerimizi düzenli aralıklarla sürdüreceğiz. Kurallara uyan ve hijyen kurallarına dikkat eden tüm esnaflarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.