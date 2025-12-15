Tokatlı 3 öğrenci tarihin içinden çıkardı! Erbaa Teyyaresi'nin hikayesi proje oldu

5





Deprem ve yangın belgeleri yok etti



Öğrenciler, 30 Ağustos 1929'da Zafer ve Teyyare Bayramı kapsamında Erbaa Harmanlar Mevkii'ne iniş yapan uçağın, ilçe halkı için büyük bir gurur kaynağı olduğu, ancak Erbaa'da yaşanan deprem ve hükümet konağının yanması nedeniyle bu tarihi olaya ait belge ve bilgilerin sınırlı kaldığı bilgisine öğrendi. Günümüze yalnızca bir fotoğraf ve bir teşekkür belgesinin ulaştığı belirtildi.