Tokatlı 3 öğrenci tarihin içinden çıkardı! Erbaa Teyyaresi'nin hikayesi proje oldu
Tokat'ın Erbaa ilçesinde lise öğrencileri, Cumhuriyetin ilk yıllarında Erbaalıların bağışlarıyla Türk Teyyare Cemiyetine kazandırılan ve unutulmaya yüz tutan "Erbaa Teyyaresi"ni bilimsel bir proje ile yeniden gün yüzüne çıkararak tarih bilincini gelecek kuşaklara taşımayı hedefledi.
İlçe merkezindeki Anadolu Lisesinde eğitim ve öğretim gören öğrenciler, Cumhuriyetin ilk yıllarında Erbaalıların bağışlarıyla Türk Teyyare Cemiyetine kazandırılan ve zamanla unutulmaya yüz tutan "Erbaa Teyyaresi"ni bilimsel bir proje ile yeniden gündeme taşıdı.
Liseler Arası Araştırma Projeleri Yarışmaları kapsamında hazırlanan çalışma, tarihi bir bağış destanını gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor. Erbaa'da faaliyet gösteren Uzay ve Havacılık Atölyesi ile Havacılık Kulübü öğrencileri Gizem Karaltı, Gupes Doğan ve Emir Karakaş tarafından yürütülen proje, okul müdürlerinin danışmanlığında hazırlandı.
"Ordu Millet El Ele; Bağış Uçağı Erbaa Teyyaresi" adıyla hazırlanan projede, 1925 yılında başlatılan "Teyyare İanesi" kampanyası kapsamında Erbaalıların iki yıl içinde topladığı 25 bin liralık bağışla alınan uçağın hikâyesi araştırıldı.
Erbaa'dan gök vatana destek
Araştırmalarda, dönemin Belediye Başkanı Sururi Bey'in öncülüğünde ve Şevki Bey'in organizasyonuyla başta tütün tüccarları olmak üzere Erbaalıların, savaşın getirdiği tüm yoksulluğa rağmen büyük bir dayanışma örneği sergilediği ortaya konuldu. Toplanan bağışlarla, 1012 kuyruk numaralı Fransız yapımı iki kişilik Breguet 19 tipi uçağın Türk Teyyare Cemiyetine kazandırıldığı belirlendi.
Deprem ve yangın belgeleri yok etti
Öğrenciler, 30 Ağustos 1929'da Zafer ve Teyyare Bayramı kapsamında Erbaa Harmanlar Mevkii'ne iniş yapan uçağın, ilçe halkı için büyük bir gurur kaynağı olduğu, ancak Erbaa'da yaşanan deprem ve hükümet konağının yanması nedeniyle bu tarihi olaya ait belge ve bilgilerin sınırlı kaldığı bilgisine öğrendi. Günümüze yalnızca bir fotoğraf ve bir teşekkür belgesinin ulaştığı belirtildi.
Proje kapsamında Erbaa Teyyaresi'ni unutturmamak amacıyla logolu hediyelik eşyalar, bilgi kartları, afişler, maketler, yapbozlar, animasyon çalışmaları ve e-bültenler hazırlanarak okullara ve kurumlara dağıtıldı. Ayrıca Erbaa Teyyaresi modelinin okul bahçesine yapılmasının planlandığı öğrenildi.
Öğrenciler, projeyle "tarih bilinci ve şuurunu" güçlendirmeyi, "gök vatan" anlayışı ile bağış kültürünü yaşatmayı ve vatanseverlik, yardımlaşma ve sorumluluk gibi kök değerleri gelecek kuşaklara aktarmayı amaçladıklarını belirtti.