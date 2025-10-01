Tokat Ordu arası saklı cennet: Alpler'i andırıyor

3

Yaylanın en dikkat çeken noktalarından biri olan Gülleyik Tepesi'nde oluşturulan piknik alanı, yaylayı adeta ayaklar altına sererek misafirlere eşsiz bir manzara sunuyor. Ağaçlık alanlardan çıkan soğuk kaynak suları ise yaz aylarında vatandaşları serinletiyor. Doğa tutkunlarının rotasına girmeye aday olan Cimban Yaylası, hem manzarası hem de doğal kaynaklarıyla keşfedilmeyi bekliyor.