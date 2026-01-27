Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi kendi ekmeğini üreterek 2 milyon TL tasarruf sağlandı

3

10 ayda 1 milyon 250 bin adet roll ekmek üretildi



Mart 2025’te başlayan üretim sürecinin 10 aylık döneminde TOGÜ tarafından toplam 1 milyon 250 bin adet roll ekmek üretildi. Bu üretimin 390 bin adedi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına bağlı yemekhanelerde ve sosyal tesislerde kullanılırken, 860 bin adedi üniversite hastanesinin ihtiyacını karşılamak üzere üretildi. Söz konusu rakamlar, üniversitemizin temel gıda ihtiyaçlarını büyük ölçüde kendi imkânlarıyla karşılayabildiğini ortaya koydu.