Tok tutuyor, birçok hastalığa iyi geliyor! Sivas'ta kapış kapış satılıyor

Şarkışla, Yıldızeli ve Sivas merkez köylerinde yoğun olarak ekildiğini söyleyen Özel, kış mevsiminde tüketimin daha da arttığını belirtti. Tarihi 9 bin yıl öncesine dayanan zeyreğin, geçmişte su değirmenlerinde en son işlenen ürün olduğunu dile getiren Özel, "Müthiş bir lezzet, tok tutar ve öğün atlatır. Çocukların ve öğrencilerin mutlaka tüketmesi gerekiyor. Çerkez çikolatası olarak da bilinir, çocuklara yedirilir ve çok verim alınır" diye konuştu.