Tezgahlar doldu taştı! Talep arttı: En çok tercih edilen hamsi mi ve sardalya mı?

Palamudun büyüğü, adet fiyatı bin TL. Güzel tekir balığımız var 200 TL, barbun 400, çupra ve levrek ise, 450 TL tezgâhlarda. Sardalye şu anda lezzeti devam ettiği için talep çok. Hamsiler de iyice lezzetlenmeye başladığı için talep artmaya başladı. İlk sezon başında, ilk 1 ay sardalye satışımız güzeldi. Şu an hamsi satışımız, sardalyaya göre biraz daha çoğalmaya başladı" dedi.