Teşrik tekbiri ne zaman? Teşrik tekbiri nasıl getirilir, Kurban Bayramı teşrik tekbiri kaç kere getirilir, unutulursa ne yapılır, teşrik tekbiri selamdan önce mi sonra mı söylenir, kadın teşrik tekbiri getirir mi?

Kurban Bayramı öncesi teşrik tekbirlerinin ne zaman başlayacağı ve biteceği merak ediliyor. Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. “Teşrik” Arap dilinde etleri doğrayıp kurutmak demektir. Bayramda kesilen kurbanların etleri, bayramın 2., 3. ve 4. günlerinde güneşte kurumaya bırakılırdı. Bu nedenle bugünlere Teşrik tekbiri nedir. Peki, Teşrik tekbiri ne zaman başlar ve biter? Kurban teşrik tekbiri nasıl getirilir, eyyam-ı teşriki kimler getirir, teşrik tekbiri nasıl okunur? Teşrik tekbiri anlamı ve okunuşu…
Peygamber Efendimizin Kurban Bayramı’nın arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın 4. günü ikindi namazına kadar ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzların ardından getirilir.
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.s.), Kurban Bayramı’nın arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın 4. günü ikindi namazına kadar ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzların ardından teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).
Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Teşrik tekbirleri arefe günü olan 27 Haziran Salı günü başlayacak ve 1 Temmuz Cumartesi günü ikindi namazı ile sona erecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre;“Teşrik” Arap dilinde etleri doğrayıp kurutmak demektir. Vaktiyle bayramın birinci günü kesilen kurbanların etleri, bayramın 2., 3. ve 4. günlerinde güneşte kurumaya bırakılırdı. Bu sebeple bu üç güne et kurutma günleri anlamında “eyyam-ı teşrik / teşrik günleri” denilmiştir. “Tekbir” ise Allah'ı ululamak, yüceltmek demektir.
Kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın 4. gününe ikindi namazına kadar ikindi namazı dahil farz namazlardan sonra toplam 23 defa “Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd” cümlesini söylemeye “teşrik tekbiri” denir.
Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın 4. günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).