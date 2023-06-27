Teşrik tekbiri ne zaman? Teşrik tekbiri nasıl getirilir, Kurban Bayramı teşrik tekbiri kaç kere getirilir, unutulursa ne yapılır, teşrik tekbiri selamdan önce mi sonra mı söylenir, kadın teşrik tekbiri getirir mi?

1

Kurban Bayramı öncesi teşrik tekbirlerinin ne zaman başlayacağı ve biteceği merak ediliyor. Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. “Teşrik” Arap dilinde etleri doğrayıp kurutmak demektir. Bayramda kesilen kurbanların etleri, bayramın 2., 3. ve 4. günlerinde güneşte kurumaya bırakılırdı. Bu nedenle bugünlere Teşrik tekbiri nedir. Peki, Teşrik tekbiri ne zaman başlar ve biter? Kurban teşrik tekbiri nasıl getirilir, eyyam-ı teşriki kimler getirir, teşrik tekbiri nasıl okunur? Teşrik tekbiri anlamı ve okunuşu…