TERVİYE NAMAZI NASIL KILINIR? | Terviye namazı nedir, nasıl kılınır? Terviye namazı ne zaman kılınır?

Terviye namazı ne zaman kılınır? Terviye namazı nasıl kılınır, kaç rekâttır ve hangi dualar okunur? Özellikle Zilhicce ayı yaklaşırken sıkça araştırılan terviye namazı hakkında doğru bilgiye ulaşmak isteyen vatandaşlar, “terviye namazı nedir?”, “terviye günü fazileti nedir?” ve “terviye namazı kılınışı nasıldır?” sorularına yanıt arıyor. İşte İslam kaynaklarına göre terviye namazı hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar…
TERVİYE NAMAZI NEDİR?
Terviye namazı, İslam dininde Zilhicce ayının 8. günü (Terviye günü) kılınması tavsiye edilen nafile ibadetlerden biridir. Bu gün, hac ibadetinin başlangıç evrelerinden biri olarak kabul edilir ve özellikle hacı adayları için büyük önem taşır.
“Terviye” kelimesi, düşünmek, tefekkür etmek, hazırlık yapmak anlamlarına gelir. Bu nedenle terviye günü, Müslümanların hem fiziksel hem de manevi olarak ibadetlere hazırlanması açısından kıymetli bir zaman dilimi olarak görülür.
TERVİYE NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?
Terviye namazı:
Zilhicce ayının 8. günü kılınır
Bu gün, Kurban Bayramı’ndan bir gün öncesine denk gelen Arefe gününden bir önceki gündür
Namaz, günün herhangi bir vaktinde kılınabilir (kerahat vakitleri dışında)
Bu nedenle terviye namazını kılmak isteyenler, sabah, öğle, ikindi veya akşam saatlerinde bu ibadeti gerçekleştirebilir.
TERVİYE NAMAZI KAÇ REKÂTTIR?
Terviye namazı genellikle:
2 rekât veya 4 rekât nafile namaz olarak kılınır
Uygulamada en yaygın olan şekli 2 rekât nafile olarak kılınmasıdır.
TERVİYE NAMAZI NASIL KILINIR?
Terviye namazı, diğer nafile namazlar gibi kılınır. İşte adım adım terviye namazı kılınışı:
1. Niyet
Kalben şu şekilde niyet edilir:
“Niyet ettim Allah rızası için terviye namazı kılmaya”
2. 1. Rekât
Tekbir alınır (Allahu ekber)
Sübhaneke okunur
Fatiha Suresi okunur
Kur’an’dan kısa bir sure okunur
Rükû ve secde yapılır
3. 2. Rekât
Ayağa kalkılır
Fatiha Suresi okunur
Bir sure daha okunur
Rükû ve secde yapılır
Oturuşta Ettehiyyatü, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunur
Selam verilerek namaz tamamlanır
İsteyenler 4 rekât olarak da aynı şekilde devam edebilir.
TERVİYE NAMAZINDAN SONRA HANGİ İBADETLER YAPILIR?
Namazın ardından şu ibadetler tavsiye edilir:
İstiğfar (Estağfirullah…) çekilebilir
Salavat getirmek
Kur’an okumak (özellikle Yasin, İhlas, Felak, Nas)
Kişisel dua ve niyazlar
Bazı İslam alimleri, bu günün bolca zikir ve dua ile geçirilmesini önerir.
TERVİYE GÜNÜNÜN FAZİLETLERİ NELERDİR?
Terviye günü, Zilhicce’nin en kıymetli günlerinden biridir. Faziletleri arasında:
Hac ibadetine hazırlık günü olması
Günahların affı için önemli bir fırsat sunması
Duaların daha fazla kabul edildiğine inanılması
Manevi temizlik ve arınma günü olması
Bu nedenle Müslümanlar, terviye gününü namaz, dua, zikir ve ibadetle değerlendirmeye özen gösterir.