Tekirdağlı usta hurda araçlarla başladı, şimdi helikopter yapıyor! Yurt dışından gelen siparişlere yetişemiyor

Ümit Marangoz, farklı ürünlerle tüketicinin karşısına çıkmayı kendine hedef koyduğunu anlattı. Yapacağı maketlerin pek çok farklı alanda kullanılabileceğini aktaran Marangoz, şunları söyledi: "Yapacağım maket helikopter, bungalov, kafe yapılabilir, görsellik salonda simülatör olabilir. Yani bunu her türlü amaç için kullanabiliriz. Müşterinin isteğine göre sistemi kuruyoruz. Ocak ayında bitirmiş olursak satışa sunacağız. Bu işe girdikten sonra ufkun açık olduğunu anladık. Bu sistem her boyuta dönüyor.