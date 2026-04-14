Tekirdağlı balıkçılar tekneleri barınağa çekti: Av yasağı 15 Nisan'da başlıyor

1

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, deniz ve iç sulardaki su ürünlerinin korunması ve balıkçılığın sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla uygulanan av yasağı döneminin, gırgır ve trol tekneleri için 15 Nisan'da başlayıp, 31 Ağustos' kadar devam edeceği bildirildi. Marmara Denizi'nde avlanan Tekirdağlı balıkçılar da yasağın başlamasına saatler kala, teknelerini barınaklara çekmeye başladı.