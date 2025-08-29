Tekirdağ'ın örnek projesinde verim katlanarak büyüdü! Bu sefer anız yakılmadı

10

Doğrudan ekim olarak da bilinen anıza ekim yöntemi, toprağı işlemeden bir önceki üründen kalan anızla birlikte tohumun toprağa bırakıldığı yöntem olarak biliniyor.Ekim yapılan arazinin, az işlendiği için organik madde miktarının yıllar içerisinde artış gösterdiği bu yöntemde, toprak işleme az olduğu için üreticinin ekim maliyetleri de düşüyor.