Tekirdağ'da sera üretimine dev destek: 52 üreticiye verildi

3





Aksoy, Tekirdağ'da seralarda yılın 12 ayı üretim yapılabildiğini belirterek, "70 futbol sahası büyüklüğünde sera naylonu dağıtmış olduk. Şu an il genelindeki seraların yüzde 50'sinin naylonu yenilenmiş durumda. Bizim bölgemizin şöyle bir avantajı var; yazın aşırı sıcak olmadığından 12 ay boyunca serada üretim yapabiliyoruz. Seracılık anlamında gerçekten şanslı bir coğrafyadayız" dedi.Aksoy ayrıca bakanlık desteklerine dikkat çekerek, "Bu yıl ilimizde 300 seramız varsa 150'sinin naylonlarını yenilemiş olduk. Seralarımızın büyük bölümü yüksek tünel. Modern seralara ekipman, gübreleme gibi destekler de veriyoruz. Sağladığımız destekler yüzde 50 ve yüzde 75 hibe şeklinde. Sera yenilemek isteyen üreticilere bu sene 25 milyon liraya kadar destek veriyoruz. Sıfırdan modern sera kurmak isteyenlere de teknolojik sera desteği sağlıyoruz" diye konuştu.



Üreticilere kışlık ve yazlık sebze fidelerinin de yüzde 75 oranında destekle teslim edildiğini söyleyen Aksoy, programın ardından üreticilere sera naylonlarının dağıtıldığını ifade etti.