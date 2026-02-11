Tekirdağ'da poyrazdan sonra deniz kıyıları kırmızı renge büründü
Tekirdağ'da etkili olan poyraz nedeniyle deniz kıyıları, kırmızı yosunlarla kaplandı.
Dalga ve rüzgarın etkisiyle kıyıya taşınan yosunlar, bazı bölgelerde kalın tabaka halini aldı. Sabah saatlerinde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, sahildeki kırmızı rengi görünce şaşkınlık yaşadı.
Kıyıda biriken yosunların kokuya da neden olduğu belirtildi. Poyrazın deniz dibindeki ve yüzeydeki organik maddeleri kıyıya taşımasının doğal süreç olduğunu belirten yetkililer, rüzgarın şiddetinin düşmesi ile birikintinin azalmasının beklendiğini kaydetti.