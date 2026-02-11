Tekirdağ'da poyrazdan sonra deniz kıyıları kırmızı renge büründü

3

Kıyıda biriken yosunların kokuya da neden olduğu belirtildi. Poyrazın deniz dibindeki ve yüzeydeki organik maddeleri kıyıya taşımasının doğal süreç olduğunu belirten yetkililer, rüzgarın şiddetinin düşmesi ile birikintinin azalmasının beklendiğini kaydetti.