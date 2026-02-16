Tekirdağ'da kıraathaneye kadın eli değdi, çayın rengi değişti! Müşteriler hayran kaldı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, yıllardır erkeklerin hakimiyetindeki kıraathane kültürüne taze bir soluk geldi. İstiklal-Kurtpınar Mahallesi'nde hizmet veren bir kıraathanede çalışmaya başlayan 28 yaşındaki Azra Hatipoğlu, hem titizliği hem de güler yüzüyle kısa sürede mahallelinin gönlünü fethetti. İşletme sahibi Yılmaz Bedenli’nin vizyonu ve Azra'nın enerjisiyle birleşen mekânda, temizlik ve hizmet kalitesi zirveye taşındı. Müşterilerin 'Huzur buluyoruz' dediği bu anlamlı değişim, kadınların her iş kolunda fark yaratabileceğinin en güzel örneği oldu.
- Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bulunan bir kıraathanede çalışan Azra Hatipoğlu, hem işletmeye kattığı düzen hem de güler yüzlü hizmetiyle müşterilerin beğenisini kazandı.
Muratlı'nın İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren kıraathanede uzun süredir erkek çalışanların görev yaptığı bilinirken, 28 yaşındaki Azra Hatipoğlu'nun işe başlamasıyla birlikte mekânda farklı bir atmosfer oluştu.
İşletmeye gelen vatandaşlar, temizlikten hizmet kalitesine kadar birçok konuda olumlu değişim yaşandığını ifade etti.
Müşterilerden bazıları, kahvehanelerde kadın çalışanların daha fazla yer alması gerektiğini dile getirirken, "Bayan eli değince ortam daha düzenli ve sıcak oluyor" şeklinde görüş belirtti.
İşletmeci Yılmaz Bedenli ise müşterilerin memnuniyetinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, hizmet kalitesini artırmaya devam edeceklerini ifade etti.