Tekirdağ'da hububat tarlalarında gizli tehlike! Yetkililer uyardı: Görürseniz hemen arayın
28.11.2025 - 10:22Güncellenme Tarihi:
Kaynak : İHA
Tekirdağ'ın önemli tarım merkezlerinden Muratlı ilçesinde, hububat ekili alanlarda alarm zilleri çalıyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, yaptıkları incelemelerde buğday tarlalarında ürüne büyük zarar verme potansiyeli taşıyan Ekin Kambur Böceği (Zabrus spp.) zararlısını tespit etti.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hububat ekili alanlarda yapılan incelemelerde ekin kambur böceği (zabrus spp.) zararlısı tespit edildi.
Muratlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Süleyman Aslan ve teknik ekip tarafından yürütülen survey çalışmaları sonucunda hububat ekili tarlalarda ekin kambur böceği bulundu.
Çiftçinin tarlalarını sık sık kontrol etmeleri gerektiğini belirterek zararlı tespiti halinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile irtibata geçmelerini istedi. Müdürlük teknik personelin yönlendirmesiyle zamanında yapılacak mücadelenin ekonomik kayıpları önleyeceğini vurguladı.