Tekirdağ'da hamsi bereketi! Fiyatı sudan ucuz: Vatandaş pazara akın etti!

1

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde hamsinin kilosu akşam pazarında 50 liraya kadar düştü. Balıkçılar, "Sigaradan ucuz hamsi" diye bağırarak vatandaşları tezgâhlara davet etti.



Havaların soğumasıyla Karadeniz'den bol miktarda hamsi çıktığını belirten balıkçılar, fiyatların düşmesinin vatandaşın da yüzünü güldürdüğünü ifade etti. Süleymanpaşa'daki Salı Pazarında tezgâhlarını açan satıcılar, sabah saatlerinden itibaren yoğun ilgiyle karşılaştıklarını, akşam saatlerinde ise fiyatların daha da uygun hale geldiğini söyledi.