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GündemTekirdağ'da dönüşüm hızlandı: Ulaşımda yeni rota yükleniyor
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Tekirdağ'da dönüşüm hızlandı: Ulaşımda yeni rota yükleniyor

15.09.2026 - 13:06Güncellenme Tarihi:

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Çerkezköy kent merkezinde trafik yoğunluğunu azaltmak ve ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla başlattığı dönüşüm çalışmaları sürüyor.

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1Tekirdağ'da dönüşüm hızlandı: Ulaşımda yeni rota yükleniyor

Proje kapsamında BSH Kavşağı'nda altyapı, kazı-dolgu ve betonarme imalatlarından oluşan ilk etap tamamlanarak asfaltlama aşamasına geçildi. Hızlı tren hattıyla uyumlu akıllı kavşak modeline dönüştürülen bölgede trafik akışının güvenli şekilde sağlanması için yönlendirme ve uyarı tabelaları da artırıldı.

2Tekirdağ'da dönüşüm hızlandı: Ulaşımda yeni rota yükleniyor

Güveniş Caddesi'nde kaldırım yenileme ve binder asfalt çalışmaları devam ederken, Uğur Mumcu Caddesi'nde asfalt, kaldırım, peyzaj ve 345 araçlık otopark alanını kapsayan çalışmalar başlatılıyor.

3Tekirdağ'da dönüşüm hızlandı: Ulaşımda yeni rota yükleniyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, Çerkezköy'de yalnızca yol ve kaldırım değil, trafik ve otopark sorunlarını da kapsayan bütüncül bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini belirterek çalışmaların 20 Aralık'a kadar tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

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