Tekirdağ'da dönüşüm hızlandı: Ulaşımda yeni rota yükleniyor

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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, Çerkezköy'de yalnızca yol ve kaldırım değil, trafik ve otopark sorunlarını da kapsayan bütüncül bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini belirterek çalışmaların 20 Aralık'a kadar tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti.