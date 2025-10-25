Tekirdağ'da bir ilk: 2 bin kadın şalvarları giydi, davul zurna eşliğinde halaylarla köy kültürünü yaşattı!
Kaynak : İHA
Tekirdağ Süleymanpaşa'ya bağlı Bıyıkali Mahallesi, unutulmaz bir geleneksel etkinliğe ev sahipliği yaptı. Mahalle kadınları tarafından organize edilen Şalvar Gecesi, yöresel kıyafetler ve davul zurna eşliğinde büyük bir coşkuya sahne oldu. Yaklaşık $2$ bin kişinin katılımıyla gerçekleşen bu özel gecede kadınlar, şalvarlarını giyerek saatlerce süren halaylarla doyasıya eğlendi ve kültürel bir mirasın yaşatılmasına katkıda bulundu.
Şalvarlarını giyen kadınlar, davul zurna eşliğinde gece boyunca eğlendi, uzun halay kuyrukları oluşturdu.Etkinlikte yöresel yemekler ikram edildi, katılımcılar birbirleriyle sohbet edip hatıra fotoğrafları çektirdi. Kadınların birlik ve dayanışma içinde geçirdiği gece, renkli görüntülere sahne oldu.
Etkinliğe katılan kadınlar, hem eğlenip stres attıklarını hem de köy kültürünü yaşattıkları için mutlu olduklarını belirterek, Şalvar Gecesi'nin geleneksel hale getirmeye çalışacaklarını belirtti.