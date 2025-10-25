GAZETE VATAN ANA SAYFA
Tekirdağ'da bir ilk: 2 bin kadın şalvarları giydi, davul zurna eşliğinde halaylarla köy kültürünü yaşattı!

Tekirdağ Süleymanpaşa'ya bağlı Bıyıkali Mahallesi, unutulmaz bir geleneksel etkinliğe ev sahipliği yaptı. Mahalle kadınları tarafından organize edilen Şalvar Gecesi, yöresel kıyafetler ve davul zurna eşliğinde büyük bir coşkuya sahne oldu. Yaklaşık $2$ bin kişinin katılımıyla gerçekleşen bu özel gecede kadınlar, şalvarlarını giyerek saatlerce süren halaylarla doyasıya eğlendi ve kültürel bir mirasın yaşatılmasına katkıda bulundu.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Bıyıkali Mahallesi'nde ilk kez düzenlenen Şalvar Gecesi, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Mahalle meydanında düzenlenen etkinliğe çevre mahallelerden ve ilçelerden gelen çok sayıda kadın katıldı.

Şalvarlarını giyen kadınlar, davul zurna eşliğinde gece boyunca eğlendi, uzun halay kuyrukları oluşturdu.Etkinlikte yöresel yemekler ikram edildi, katılımcılar birbirleriyle sohbet edip hatıra fotoğrafları çektirdi. Kadınların birlik ve dayanışma içinde geçirdiği gece, renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinliğe katılan kadınlar, hem eğlenip stres attıklarını hem de köy kültürünü yaşattıkları için mutlu olduklarını belirterek, Şalvar Gecesi'nin geleneksel hale getirmeye çalışacaklarını belirtti.