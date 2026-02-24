Tekirdağ'da belediye satışa sundu: Almak isteyen yarım saat bekliyor

2

Her gün onlarca vatandaşın metrelerce kuyruk oluşturduğu meydanda bekleme süresi kimi zaman 20 dakikayı buluyor. Uygulamayı olumlu bulanlar düzenli bir destek sağladığını söylerken, bekleme düzenine ilişkin geliştirme çağrısı yapanlar da var.