Tekirdağ'da araziler konteynerlerle çevrildi! Tel örgülere tepki gecikmedi

Yeniçiftlik Mahallesi'nden Ramadan Er, "İki üç yıldır bu sıkıntıları yaşıyoruz. Bu araziler büyük tarım ova projesine dahil olup üzerine tel örgü çekilemez, konteyner konulamaz ve ağaç dikilemez. Fakat burada hisseler olduğu için dışarıdaki insanlara bu arazileri arsa gibi satılıp üzerine konteyner konulmaktadır. Yetkililerden bu konuda çözüm bekliyoruz. Biz çiftçilik yapmak istiyoruz. Yaklaşık 3 bin dekar alan bu şekilde zayi oldu. Tarım yapabilmemiz için yerel ve hükümete ricada bulunuyoruz. Bu konuda çiftçiler olarak mağduruz gereğinin yapılmasını arz ediyoruz. Kaymakamlığımızın verdiği talimat ile belediye, tarım ve orman ilçe müdürlüğünün yardımıyla burada bazı tel örgüler yıkıldı. Ama tekrar aynı akşam dikildi. Köylüler buradaki insanlarla kavga etmek zorunda kalacak. Biz hem bu kavganın önlenmesi hem de yasanın uygulanmasını büyüklerimizden rica ediyoruz" dedi.