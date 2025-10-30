Tekirdağ'da anne ve babasını öldüren 18 yaşındaki şahsın cezası belli oldu! Yaşı küçük olduğu için cezada indirime gidildi

4

CEZADA İNDİRİME GİDİLDİ



Mahkeme heyeti, A.Ç.'yi anne ve babasını 'Kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın yaşının olay tarihinde 18'den küçük olması nedeniyle cezada indirime gitti. Sanığa anne ve babasına yönelik eylemleri nedeniyle ayrı ayrı 23 yıl 5 ay 22 gün olmak üzere toplam 46 yıl 11 ay 14 gün hapis cezası verildi. Sanık, amcası, yengesi ve dedesini de 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 27 yıl 4 ay hapse mahkum edildi. Sanık A.Ç. 'Kasten öldürme' ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından toplam 74 yıl 3 ay 14 gün hapis cezasına çarptırıldı.