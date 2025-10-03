Tarlalar kırmızıya boyandı! Sabahın ilk ışıklarıyla başlıyorlar, kuruttuktan sonra satıyorlar

3

Kilis'te 54 bin dekar alanda biber üretimi yapıldığını belirten Küçük, şöyle konuştu:"Hasancalı köyü, ilimizdeki biber, biber salçası, toz biber üretimi ve işlemesinde önemli yere sahiptir. Bu köyümüzde Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 1500 dekar alanda biber üretilmektedir. İlimizde üretilen yaklaşık 100 bin ton salçalık biber ile 51 bin ton baharatlık kırmızı biber, 2 salça fabrikası ile 27 toz biber ve baharat üretim tesisinde işlenmektedir."