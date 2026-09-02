Tarlada kilosu 125 TL’ye kadar çıktı! Adana’nın coğrafi işaretli ürününde hasat başladı

4

Üretici Tokdemir, ürünlerin kurutulduktan sonra patozdan geçirildiğini ve tek tek ayıklanarak satışa hazırlandığını belirterek, "Patozdan sonra tekrar bir elden geçiririz. Seçeriz tek tek, müşterilerimize ulaştırırız" dedi.Üretici Dudu Tokdemir ise Tufanbeyli'nin iklim şartlarının fasulye üretimi açısından avantajlı olduğunu söyledi.Fasulyenin serin ve rüzgarlı havayı sevdiğini belirten Tokdemir, bu sezon ürünlerin gelişiminden memnun olduklarını ifade etti. Kendi üretimlerinde kimyasal gübre ve ilaç kullanmadıklarını belirten Tokdemir, ürünleri doğal üretim yöntemleriyle yetiştirdiklerini kaydetti.