Tarifi sır gibi saklanıyor! Bayram öncesi siparişler 3 katına çıktı

4

Yalova kıtırı ve Yalova ballısına da talebin yoğun olduğunu söyleyen Battal, “Son dönemlerde kıtır çeşitlerimiz, kendinden şekerli ürünlerimiz Yalova ballısı ve Yalova kıtırı, aronyalı atıştırmalık stoklarımızı da tamamladık. Siparişlerimizi almaya başladık. Yoğun bir tempoda çalışıyoruz. İlgi alaka gerçekten beklentimizin çok üstünde. Daha yeni bir ürünümüz olmasına rağmen birkaç noktada satışı da yapılıyor. Şu anda ilgi bayağı bir yoğun. Ürünlerimiz yine kendinden şekerli. Yalova kıtırında ceviz, tahin ve pekmez var. Yalova ballısı ürünümüzü de Yalova'nın tescilli kestane balından üretiyoruz. İçerisinde tahin, ata buğdayı, ceviz var. Güzel bir lezzet, hafif tadı var. Herkes yesin diye çıktığımız bu yolda ürünlerimizin fiyatlarını daha uygun tutmaya çalışıyoruz. Herkesin tatmasını istediğimiz bir ürün. Şimdi çıkarmış olduğumuz Yalova ballısı ile Yalova kıtırı ürünlerimiz de bayram sofralarını süsleyecek. Yine geleneksel olarak baklava çeşitlerimiz de mevcut” ifadelerini kullandı.