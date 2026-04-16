Tapu sahiplerini yüzde 100 ceza bekliyor! Son uyarı yapıldı
Tapu sahiplerine son uyarı yapıldı. Bunu yapmayan yüzde 100 ceza verilecek. Gayrimenkul piyasasında satışlar azaldı ancak devletin elde ettiği gelirlerde ciddi artış yaşandı. Bunun nedeni uzmanlara göre sıkı şekilde uygulanmaya başlanan gerçek beyan dönemi.
Merhabahaber'in haberine göre 2026 yılının ilk çeyreğinde Türkiye genelinde konut ve gayrimenkul satışları geçen yılın aynı dönemine göre %9,5 düşerek 628 bin seviyesine geriledi. Buna rağmen tapu harç gelirleri %73,6 artışla 51,8 milyar liraya ulaştı. Bu çelişkinin arkasında, düşük bedel gösterme alışkanlığının azalması yatıyor.ESKİ YÖNTEMLER ARTIK ÇOK RİSKLİGeçmişte yaygın olan “tapuda düşük bedel gösterme” uygulaması artık ciddi yaptırımlarla karşı karşıya. Dijitalleşen denetim sistemi sayesinde:Banka transferleriEkspertiz raporlarıİlan sitelerindeki fiyatlarbirlikte analiz edilerek gerçek satış bedeli kolayca tespit ediliyor.
Eğer satış bedelinin düşük gösterildiği tespit edilirse:Eksik ödenen tapu harcı tahsil ediliyorÜzerine %100 vergi ziyaı cezası uygulanıyorAyrıca gecikme faizi işletiliyorÜstelik bu cezalar sadece bir tarafa değil, hem alıcıya hem satıcıya kesiliyor.
Denetimlerin yalnızca yeni satışlarla sınırlı olmadığı, geçmiş yıllara ait işlemlerin de incelenebileceği belirtiliyor. Bu da eski alışkanlıklarla işlem yapanlar için ciddi risk anlamına geliyor.TEK ÇIKIŞ YOLU: PİŞMANLIK HÜKMÜUzmanlar, eksik beyan yapıldığını fark edenlerin gecikmeden düzeltme yapması gerektiğini vurguluyor. “Pişmanlık” kapsamında başvuru yapılırsa:Ceza uygulanmayabilirSadece gecikme faizi ödenebilir