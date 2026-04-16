Tapu sahiplerini yüzde 100 ceza bekliyor! Son uyarı yapıldı

Merhabahaber'in haberine göre 2026 yılının ilk çeyreğinde Türkiye genelinde konut ve gayrimenkul satışları geçen yılın aynı dönemine göre %9,5 düşerek 628 bin seviyesine geriledi. Buna rağmen tapu harç gelirleri %73,6 artışla 51,8 milyar liraya ulaştı. Bu çelişkinin arkasında, düşük bedel gösterme alışkanlığının azalması yatıyor.ESKİ YÖNTEMLER ARTIK ÇOK RİSKLİGeçmişte yaygın olan “tapuda düşük bedel gösterme” uygulaması artık ciddi yaptırımlarla karşı karşıya. Dijitalleşen denetim sistemi sayesinde:Banka transferleriEkspertiz raporlarıİlan sitelerindeki fiyatlarbirlikte analiz edilerek gerçek satış bedeli kolayca tespit ediliyor.