GündemTapu sahiplerini yüzde 100 ceza bekliyor! Son uyarı yapıldı
HaberlerGündem Haberleri Tapu sahiplerini yüzde 100 ceza bekliyor! Son uyarı yapıldı

Tapu sahiplerini yüzde 100 ceza bekliyor! Son uyarı yapıldı

16.04.2026 - 07:53

Tapu sahiplerine son uyarı yapıldı. Bunu yapmayan yüzde 100 ceza verilecek. Gayrimenkul piyasasında satışlar azaldı ancak devletin elde ettiği gelirlerde ciddi artış yaşandı. Bunun nedeni uzmanlara göre sıkı şekilde uygulanmaya başlanan gerçek beyan dönemi.

1Tapu sahiplerini yüzde 100 ceza bekliyor! Son uyarı yapıldı

Gayrimenkul piyasasında satışlar yavaşlasa da devletin elde ettiği tapu harcı gelirlerinde dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Uzmanlara göre bunun en önemli nedeni, artık sıkı şekilde uygulanan “gerçek beyan” dönemi.

2Tapu sahiplerini yüzde 100 ceza bekliyor! Son uyarı yapıldı

Merhabahaber'in haberine göre 2026 yılının ilk çeyreğinde Türkiye genelinde konut ve gayrimenkul satışları geçen yılın aynı dönemine göre %9,5 düşerek 628 bin seviyesine geriledi. Buna rağmen tapu harç gelirleri %73,6 artışla 51,8 milyar liraya ulaştı. Bu çelişkinin arkasında, düşük bedel gösterme alışkanlığının azalması yatıyor.ESKİ YÖNTEMLER ARTIK ÇOK RİSKLİGeçmişte yaygın olan “tapuda düşük bedel gösterme” uygulaması artık ciddi yaptırımlarla karşı karşıya. Dijitalleşen denetim sistemi sayesinde:Banka transferleriEkspertiz raporlarıİlan sitelerindeki fiyatlarbirlikte analiz edilerek gerçek satış bedeli kolayca tespit ediliyor.

3Tapu sahiplerini yüzde 100 ceza bekliyor! Son uyarı yapıldı

Eğer satış bedelinin düşük gösterildiği tespit edilirse:Eksik ödenen tapu harcı tahsil ediliyorÜzerine %100 vergi ziyaı cezası uygulanıyorAyrıca gecikme faizi işletiliyorÜstelik bu cezalar sadece bir tarafa değil, hem alıcıya hem satıcıya kesiliyor.

4Tapu sahiplerini yüzde 100 ceza bekliyor! Son uyarı yapıldı

Denetimlerin yalnızca yeni satışlarla sınırlı olmadığı, geçmiş yıllara ait işlemlerin de incelenebileceği belirtiliyor. Bu da eski alışkanlıklarla işlem yapanlar için ciddi risk anlamına geliyor.TEK ÇIKIŞ YOLU: PİŞMANLIK HÜKMÜUzmanlar, eksik beyan yapıldığını fark edenlerin gecikmeden düzeltme yapması gerektiğini vurguluyor. “Pişmanlık” kapsamında başvuru yapılırsa:Ceza uygulanmayabilirSadece gecikme faizi ödenebilir