Tamamen ücretsiz pilates kursu! Bir ilde kadınlar için harekete geçildi, para ödemeden ders alabiliyorlar

1

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kadınların sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmesi için ücretsiz pilates kursları düzenliyor. Macit Özcan Spor Tesislerinde verilen kurslar, kadınlara hem fiziksel hem de ruhsal açıdan destek olurken, sosyal hayata katılımlarını da güçlendiriyor.Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Macit Özcan Spor Tesislerinde kadınlara özel düzenlenen pilates kursları yoğun ilgi görüyor. Eylül ayının ilk haftası başlayan kurslarda hem reformer hem de mat pilates çalışmaları gerçekleştiriliyor. Salı ve perşembe günleri düzenlenen kurslarda, 28 kişilik gruplar 4 seans şeklinde eğitim alıyor. Her kurs 12 seanslık bir programdan oluşuyor. Kurs sonunda yeni katılımcılar kabul edilerek programa devam ediliyor ve böylece daha çok kadına ulaşılarak sosyal hayata katılımları sağlanıyor.Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamen ücretsiz olarak verilen bu hizmet, kadınlara hem fiziksel hem de sosyal yönden katkı sağlıyor. Kursa katılan kadınlar esneklik kazanmanın yanı sıra doğru nefes teknikleri, diyafram kullanımı ve beslenme konularında da bilgilendiriliyor. Böylece kilo kontrolü ve genel vücut sağlığı konusunda destek sağlanıyor. Kadınların hem ekonomik hem de sosyal açıdan rahat bir şekilde erişim sağlayabildiği kurslar, Mersin Büyükşehir Belediyesinin spor yoluyla topluma dokunan projelerinden biri olarak dikkat çekiyor.