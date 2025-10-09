Tam 9 milyon yıllık! Eşi benzeri yok! Kazdıkça çıkanlar şaşkına çevirdi

4

Zürafa kafatasının 7 ile 9 milyon yıl arasında tarihlendirdikleri bir alandan çıktığını dile getiren Erol, "Biraz daha belki eskiye, eskiye derken 7 milyona değil de 9 milyon yıla doğru giden bir tarihlendirme yapılabileceğini düşünüyorum. Daha çok çalışmalar yapılması gerekiyor. Tabii ki bunların üzerinde yapılacak değerlendirmeler sonucunda daha ayrıntılı, daha net bilgiler verebileceğiz." şeklinde konuştu. Erol, bu sezonki kazılarda yaban domuzu türüne ait çok sayıda fosil bulunmasının yanı sıra yeni bir tür olabileceğini düşündükleri gergedan kafatası da bulduklarını aktardı.