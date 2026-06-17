Talebe yetişemiyorlar, hasat pik yaptı! Sabah dalından toplanıp aynı gün yola çıkıyor

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İzmir’in örtü altı salatalık üretiminde ülke ihtiyacının yüzde 8,55’ini karşıladığını belirten İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Kahraman Akdoğan, "İzmir, üretimde Antalya ve Mersin'in ardından üçüncü sırada bulunuyor. Yaklaşık 5 bin dekara alanda 90 bin ton salatalık üretimimiz, İzmir'den karşılanıyor. Güzelbahçe, Torbalı, Menemen bölgelerinde de üretim faaliyetleri devam ediyor ancak Menderes ilçesi üretimde lider konumda. Menderes ilçesinde İzmir'de üretilen örtü altı salatalığın yüzde 75-80’ini karşılanıyor. Bu sene de rekoltemiz çok iyi" dedi.