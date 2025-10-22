Taksim’de korku evinde akılalmaz olay! Eğlenmeye giden genç kadın dehşeti yaşadı, saldırgan yakalandı

2

Burada Melike G. ve arkadaş grubu çalışanlara, korku odalarında kendilerine temas edilmemesini istedi. Çalışanlar da iddiaya göre gelen gruba, kendilerine temas edilmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine 7 arkadaştan 6’sı korku odalarına girerek vakit geçirmeye başladı.