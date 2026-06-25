Tadı dünyanın dilinde! Hem yurt içi hem yurt dışı kapış kapış alıyor, şimdi yeni uygulama başlıyor

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Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, "Medetli karpuzunda yürüttüğümüz iyi tarım uygulamaları ile hem üreticilerimizin bilinç düzeyini artırıyor hem de güvenilir gıda üretimini yaygınlaştırıyoruz. Amacımız, bu değerli ürünün marka değerini daha da güçlendirmektir" dedi.