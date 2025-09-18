Susam hasadı için geri sayım başladı! 3 bin 200 kilo verim bekleniyor

2

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemelerde, kuru arazide alternatif ürün olarak yetiştirilen susamdan yaklaşık 3 bin 200 kilogram verim alınmasının beklendiği belirtildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, susamın alternatif ürün olarak bölgede önem kazandığını vurgularken, üreticilerin doğru yöntemlerle daha yüksek verim elde edebileceğine dikkat çekti.