Susam hasadı için geri sayım başladı! 3 bin 200 kilo verim bekleniyor

18.09.2025 - 16:35Güncellenme Tarihi:

Kaynak : İHA

Aydın’ın Söke ilçesinde kuraklık nedeniyle alternatif ürün olarak tercih edilen susamda hasat için geri sayım başladı. 80 dekarlık alan için toplamda 3 bin 200 kilo verim bekleniyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde kuralık sebebiyle alternatif ürün olarak ekilen susamda hasat zamanı yaklaşırken, kontrolleri yapılan 80 dekarlık alandan yaklaşık 3 bin 200 kilo verim bekleniyor.Ağaçlı Mahallesi Ovacık mevkiinde ekimi yapılan yaklaşık 80 dekar alandaki susamın hasat olgunluğu yerinde kontrol edildi.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemelerde, kuru arazide alternatif ürün olarak yetiştirilen susamdan yaklaşık 3 bin 200 kilogram verim alınmasının beklendiği belirtildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, susamın alternatif ürün olarak bölgede önem kazandığını vurgularken, üreticilerin doğru yöntemlerle daha yüksek verim elde edebileceğine dikkat çekti.

Yapılan açıklamada "İlçemiz Ağaçlı Mahallesi Ovacık mevkiinde yaklaşık 80 dekar alanda ekilen susamın hasat olgunluğu yerinde kontrol edildi. Alternatif olarak kuru araziye ekilen üründen 3 bin 200 kilogram ürün elde edilmesi beklenmektedir" ifadeleri yer aldı.