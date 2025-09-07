Suları tükendi ama ziyaretçi akını var! Türkiye'nin ilk turistik mağarası Burdur'da yer alıyor

6

Afyonkarahisar'dan ailesi ile birlikte İnsuyu Mağarası'nı ziyaret eden Kadir Bostan, "Biz Antalya'dan Afyon'a gidiyorduk. Tabelayı görünce dikkatimizi çekti. Biz de bir bakalım mağarayı görelim dedik. Gerçekten doğa harikası bir şey. Geldiğimize de çok mutlu olduk. Sarkıklar da çok değişik şekil almış. Bilmiyorum kaç yıl, kaç asırda bu şekli almış olabilir ama gerçekten çok harika bir şey. Kesinlikle Antalya'ya yolu düşüp uğramak isteyen olursa kesinlikle tavsiye ediyorum bu güzellikleri gelip görsünler" dedi.