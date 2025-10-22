Sular kesilince fark etti: Hatay'da evin damına kurdu, kuraklığa çare buldu!

6

"Sonra bir boruyu alıp bu sistemi yaptım ve depoları doldurdum. Yağmur suyuyla iki depoyu yağmur suyuyla doldurdum. Yaptığım sistemi sosyal medyada paylaştım ve güzel yorumlar aldım. Yağan yağmur suyuyla iki depo su doldurdum. Yağmur suyunu; banyo yaparken, bulaşıkları yıkarken ve lavaboda kullanıyorum. Yağmur suyu çok temiz. Maliyeti yok. Sadece yoruldum ve ıslandım" ifadelerini kullandı.