Sular çekildi, tarih ortaya çıktı! Adıyaman'da 12 bin yıllık kaya resimleri su altında görüntülendi

En az 12 bin yıl öncesine ait kaya resimlerinin kazıma tekniği ile yapıldığı biliniyor. Stilize figürler ile 'av sahnesinin' resmedildiği sahnede insan, dağ keçisi, at, kurt, tilki, leylek gibi çeşitli hayvan figürleri ve değişik şekiller yer alıyor. Resmedilen sahnenin uzunluğunun 8 metre, genişliğinin ise yaklaşık 70 santim olduğu öğrenildi.Kaya resimleriyle ilgili bilgi veren Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, "Yaklaşık 8 yıl önceki su seviyesinden daha yüksek bir seviyede. Ve burada zorlanarak kaya resimlerini tekrar inceleme fırsatı bulduk. Su altında yaptığımız incelemelerde ise üzerlerinde midye kabukları yerleşmiş vaziyette. Bu da görüntü almamızı zorlaştırdı. Ama daha sonra yapılacak çalışmalar neticesinde bu midyeler temizlenip net bir görüntüler alınıp buranın bir kopyasını da müzeye koymayı düşünüyoruz" dedi.