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GündemSulama istemiyor, 3-4 kat ürün veriyor! Tekirdağ'da hasat başladı: Türkiye'nin her yerinden sipariş yağıyor
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Sulama istemiyor, 3-4 kat ürün veriyor! Tekirdağ'da hasat başladı: Türkiye'nin her yerinden sipariş yağıyor

31.08.2026 - 12:49Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Tekirdağ’da sulama yapılmadan kıraç arazilerde yetiştirilen ürünün hasadı başladı. Kendine özgü aroması ve dayanıklılığıyla Türkiye’nin birçok ilinden yoğun talep gören ürünü üreticiler yurt dışında da marka haline gelmesini hedefliyor.

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1Sulama istemiyor, 3-4 kat ürün veriyor! Tekirdağ'da hasat başladı: Türkiye'nin her yerinden sipariş yağıyor

Tescilli Tekirdağ soğanında bu yıl 4 bin 400 dekar alanda ekim yapılırken yaklaşık 5 bin 700 ton ürün elde edilmesi bekleniyor. Kentte kıraç ve susuz arazilerde yetiştirilebilmesi, dayanıklılığı ve kendine özgü aromasıyla öne çıkan Tekirdağ soğanının hasadı başladı. Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, Tekirdağ soğanının bölgenin önemli tarımsal ürünlerinden biri olduğunu söyledi.

2Sulama istemiyor, 3-4 kat ürün veriyor! Tekirdağ'da hasat başladı: Türkiye'nin her yerinden sipariş yağıyor

Ürünün en dikkat çekici özelliklerinden birinin sulama yapılmadan yetiştirilebilmesi olduğunu belirten Aksoy, "Bizim ilimizde Tekirdağ soğanı sulanmıyor. Tekirdağ soğanı çok dayanıklı, özel bir soğan çeşididir. Kıraç ve susuz arazilerde yetişebilmesi, ürünün dayanıklılığını ve depolama süresini artıran önemli özelliklerinden bir tanesidir." dedi.

3Sulama istemiyor, 3-4 kat ürün veriyor! Tekirdağ'da hasat başladı: Türkiye'nin her yerinden sipariş yağıyor

Aksoy, verimin toprak yapısı ve organik madde durumuna göre değiştiğini ifade ederek, dekara ortalama 1 ton 250 kilogram ile 2 ton 500 kilogram arasında ürün alındığını aktardı.2026 yılında kent genelinde yaklaşık 4 bin 400 dekar alanda soğan ekimi gerçekleştirildiğini dile getiren Aksoy, "Bu alanlardan yaklaşık 5 bin 700 ton ürün elde edilmesini bekliyoruz." diye konuştu.

4Sulama istemiyor, 3-4 kat ürün veriyor! Tekirdağ'da hasat başladı: Türkiye'nin her yerinden sipariş yağıyor

Aksoy, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak üretimin her aşamasında olduğu gibi hasat döneminde de sahada olduklarını, üreticilerle bir araya gelerek ürünün kalite ve hasat süreçlerini takip ettiklerini ifade etti.Üretici Sacit Vardas da Tekirdağ soğanının coğrafi işaret almasının ardından Türkiye genelinde marka olma yolunda ilerlediğini söyledi.

5Sulama istemiyor, 3-4 kat ürün veriyor! Tekirdağ'da hasat başladı: Türkiye'nin her yerinden sipariş yağıyor

Vardas, ürünün özellikle restoran, köfteci, börekçi ve yemekhanelerde tercih edildiğini ifade ederek, Tekirdağ soğanının aroması ve lezzetiyle öne çıktığını dile getirdi.Tekirdağ soğanının yeşil soğan üretiminde anaç olarak da kullanıldığını aktaran Vardas, şunları kaydetti:"Türkiye'nin yeşil soğan üreten tüm illerine bu soğandan sevk edilmektedir. Normal soğanı ektiğin zaman tek göz alırsın. Bunu ektiğin zaman en az 3-4 göz yeşil soğan alırsın.Bu özelliğinden dolayı en güzel anaç olarak tercih edilmekte. Ürünü Türkiye'nin birçok iline gönderiyoruz. Yunanistan ve Bulgaristan'a da ihracat yapmayı hedefliyoruz."