Sulama istemiyor, 3-4 kat ürün veriyor! Tekirdağ'da hasat başladı: Türkiye'nin her yerinden sipariş yağıyor

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Vardas, ürünün özellikle restoran, köfteci, börekçi ve yemekhanelerde tercih edildiğini ifade ederek, Tekirdağ soğanının aroması ve lezzetiyle öne çıktığını dile getirdi.Tekirdağ soğanının yeşil soğan üretiminde anaç olarak da kullanıldığını aktaran Vardas, şunları kaydetti:"Türkiye'nin yeşil soğan üreten tüm illerine bu soğandan sevk edilmektedir. Normal soğanı ektiğin zaman tek göz alırsın. Bunu ektiğin zaman en az 3-4 göz yeşil soğan alırsın.Bu özelliğinden dolayı en güzel anaç olarak tercih edilmekte. Ürünü Türkiye'nin birçok iline gönderiyoruz. Yunanistan ve Bulgaristan'a da ihracat yapmayı hedefliyoruz."